Nella tredicesima tappa del Tour de France 2026, Tadej Pogacar ha vinto con uno scatto deciso, conquistando il suo quarto successo in questa edizione. Pogacar si è distinto come miglior scalatore, mentre il danese Pedersen ha mantenuto la maglia verde come leader nella classifica a punti. La corsa è proseguita lungo le strade francesi con questa tappa, che ha visto i principali favoriti contendersi le posizioni di vertice.

Il Tour de France 2026 è proseguito con la tredicesima tappa, vinta di gran carriera da Tadej Pogacar, che ha attaccato di forza e ha conquistato il quarto successo in questa edizione della Grande Boucle. Lo sloveno ha rafforzato la maglia gialla con un vantaggio siderale di 4’30” sul danese Jonas Vingegaard, tutti gli altri rivali sono a oltre cinque minuti in classifica generale. Il Campione del Mondo è stato impeccabile sul Tourmalet, sul Massiccio Centrale e sui Vosgi, meritandosi anche la maglia a pois che identifica il miglior scalatore della Grande Boucle. Il danese Mads Pedersen si conferma in vetta alla classifica a punti (maglia verde), mentre il francese Paul Seixas è diventato il miglior giovane e vesta la maglia bianca. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, tutte le classifiche: Pogacar miglior scalatore, Pedersen maglia verde

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Tour de France 2026: Pogaar DEVASTA Vingegaard | Tour finito

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