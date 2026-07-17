Nella dodicesima tappa del Tour de France 2026, un gruppo di fuggitivi ha tagliato il traguardo con un vantaggio di circa otto minuti. Pedersen si conferma leader nella classifica a punti con la maglia verde, mentre Pogacar indossa due maglie, una per la classifica generale e l’altra per le montagne. La corsa continua con la classifica generale ancora aperta, e nessuna modifica significativa alle posizioni di testa.

Il Tour de France 2026 è proseguito con la dodicesima tappa, caratterizzata da una fuga bidone giunta al traguardo con un vantaggio di otto minuti. Lo sloveno Tadej Pogacar ha conservato la maglia gialla con un vantaggio siderale di 3’36” sul danese Jonas Vingegaard, ma il britannico Tom Pidcock era tra gli attaccanti della prima ora e si è issato al terzo posto della classifica generale. Il Campione del Mondo è stato impeccabile sul Tourmalet e sul Massiccio Centrale, meritandosi anche la maglia a pois che identifica il miglior scalatore della Grande Boucle. Il danese Mads Pedersen si conferma in vetta alla classifica a punti (maglia verde), mentre lo spagnolo Juan Ayuso Isaac Del Toro è il miglior giovane e vesta la maglia bianca. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, tutte le classifiche: Pedersen comanda in verde, doppia maglia per Pogacar

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Tour de France 2026 Stage 12 Ends In Finish-Line Carnage

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