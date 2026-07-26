Tour de France 2026 tappa di oggi Paris-Paris | orari tv favoriti Frazione più breve ma sarà spettacolo
La tappa finale del Tour de France 2026 si svolge oggi su un percorso di 115 km, con partenza e arrivo a Parigi. La frazione più breve della corsa, ma con molti atleti in corsa, sarà trasmessa in diretta su diverse emittenti televisive. A causa di incendi che hanno coinvolto la Francia, alcune modifiche al percorso sono state apportate già ieri, riducendo la lunghezza e modificando alcuni tratti. La conclusione della gara è prevista nel pomeriggio.
Qualche cambiamento arrivato già ieri, a causa della mancanza di forze dell’ordine per colpa degli incendi che stanno devastando la Francia, ma resta sicuramente spettacolare la ventunesima ed ultima tappa del Tour de France 2026. Come nella passata edizione niente passerella, sarà una semiclassica. Andiamo a scoprire percorso, programma e favoriti. PERCORSO. La passerella la vedremo nella prima parte di gara dove i corridori percorreranno il circuito classico sui Campi Elisi con un’aggiunta di due tornate: sarà solamente pianura. Poi ecco la Côte de la Butte de Montmartre, strappo di un chilometro al 5,6% di pendenza media in pavé da affrontare tre volte con ultimo scollinamento a 10 chilometri dal traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 20 Highlights
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