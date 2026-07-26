Tour de France 2026 tappa di oggi Paris-Paris | orari tv favoriti Frazione più breve ma sarà spettacolo

Notizia in breve

La tappa finale del Tour de France 2026 si svolge oggi su un percorso di 115 km, con partenza e arrivo a Parigi. La frazione più breve della corsa, ma con molti atleti in corsa, sarà trasmessa in diretta su diverse emittenti televisive. A causa di incendi che hanno coinvolto la Francia, alcune modifiche al percorso sono state apportate già ieri, riducendo la lunghezza e modificando alcuni tratti. La conclusione della gara è prevista nel pomeriggio.