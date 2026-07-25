Domani si svolge l’ultima tappa del Tour de France 2026, con partenza da Thoiry e arrivo sui Champs-Élysées a Parigi. Il percorso è di circa 115 chilometri e la gara si conclude nel cuore della capitale francese. La tappa è prevista in diretta televisiva, con orari ancora da confermare. La corsa dura da oltre tre settimane e si chiude con questa frazione, che rappresenta il gran finale della competizione.

Siamo arrivati al gran finale. Un viaggio lungo oltre tre settimane si prepara all’ultimo atto e alla celebrazione di un fuoriclasse infinito che ha scritto una nuova entusiasmante pagina di storia del ciclismo. Il Tour de France 2026 si chiude con la ventunesima e ultima tappa, Thoiry-Paris Champs-Élysées di 132,5 chilometri. Il podio sarà definito nella spettacolare tappa odierna, ma le emozioni certamente non mancheranno anche nell’ultimo atto. Gli organizzatori hanno infatti deciso di confermare la scelta operata l’anno scorso con l’inserimento dello strappo di Montmartre che potrebbe rappresentare l’ideale terreno di caccia per qualcuno dei big o per i corridori da classiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, la tappa di domani Thoiry-Paris Champs-Élysées: percorso, orari, tv

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