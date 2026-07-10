Oggi la tappa del Tour de France 2026 va da Hagetmau a Bordeaux, con un percorso pianeggiante che favorisce una possibile volata. La corsa si svolge senza grandi salite e con pochi tratti impegnativi. La frazione si svolge nel pomeriggio, con orari ancora da definire, e sarà trasmessa in diretta televisiva. I favoriti per la vittoria sono i velocisti, pronti a contendersi il traguardo finale. Dopo la tappa pirenaica di ieri, la giornata si presenta molto più tranquilla.

Dopo le emozioni che ha regalato la bellissima frazione di ieri, con il tappone pirenaico e la scalata sul Tourmalet, dominati da Tadej Pogacar, oggi si torna alla calma con una giornata molto tranquilla. Settima tappa, Hagetmau-Bordeaux, andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. I corridori affrontano un tracciato quasi totalmente pianeggiante che li conduce fino al traguardo volante di Landiras al chilometro 120,2. A poco meno di quaranta chilometri dalla fine si scala La Côte de Béguey, quarta categoria di 1,2 chilometri al 4,4% di pendenza media. Una salita assolutamente pedalabile non dovrebbe precludere l’arrivo allo sprint. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, tappa di oggi Hagetmau-Bordeaux: orari, tv, favoriti. Sarà volata

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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