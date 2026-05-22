Pogacar verso la Vuelta 2026? Valuteremo dopo il Tour de France 2026

Il ciclista sloveno potrebbe partecipare alla Vuelta 2026, anche se per il momento non è ancora confermato. Dopo aver conquistato due tappe nelle grandi montagne, il corridore si concentra sul Tour de France 2026, che si svolgerà tra luglio e agosto. La decisione sulla partecipazione alla corsa spagnola sarà presa successivamente, a seconda degli sviluppi e delle valutazioni fatte dopo il Tour. La stagione 2026 si sta delineando con diverse sfide per il corridore sloveno.

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Roma, 21 maggio 2026 - Nonostante le 2 tappe vinte in occasione delle due grandi montagne affrontate finora, il Blockhaus e il Corno alle Scale, per molti Jonas Vingegaard non è al top della condizione in un Giro d'Italia 2026 che comunque lo vede il favorito numero uno indiscusso a dispetto della maglia rosa da 8 giorni sulle spalle di Afonso Eulalio. Qualora alla fine i pronostici avessero ragione, a fine maggio il danese entrerebbe nella ristrettissima cerchia di coloro che hanno vinto tutti i Grandi Giri e lo farebbe in ordine cronologico prima dell'eterno rivale Tadej Pogacar. Chissà che la cosa non possa far venire allo sloveno la voglia di provare a 'rimediare' subito, dando l'assalto alla Vuelta 2026: parola di Joxean Fernandez Matxin. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pogacar verso la Vuelta 2026? "Valuteremo dopo il Tour de France 2026" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giro d’Italia 2026: il montepremi a confronto con Tour de France e Vuelta. Le cifre a confrontoIl montepremi del Giro d’Italia 2026 rimane sostanzialmente invariato rispetto alla passata edizione e la borsa complessiva ammonterà all’ormai... Tour de France 2026, Vingegaard sfida Pogacar: "Quest'anno tocca a me"Roma, 25 aprile 2026 - All'appuntamento più atteso della stagione manca ancora tanto e, da qui a luglio, nel giro di poche settimane dovrà affrontare... UAE Team Emirates XRG’s Joxean Matxin explains that Pogar’s Vuelta a España decision hinges on Tour de France progress. A strategic call weighing form, rest, and the calendar ahead. Full story and quotes in our latest piece. x.com Pogacar verso la Vuelta 2026? Valuteremo dopo il Tour de France 2026Matxin, gran capo della UAE Team Emirates-XRG, lascia uno spiraglio per la partecipazione dello sloveno alla corsa spagnola per provare a completare la Tripla Corona. Come potrebbe fare Vingegaard al ... sport.quotidiano.net Non imparerai mai - Patrick Lefevere critica gli organizzatori del Giro d'Italia con una denuncia sulla sicurezza reddit Tour de France 2025, Tadej Pogacar: Credo in me, ma anche Vingegaard fa bene a credere in sé. Siamo pronti alla battaglia. La Vuelta ancora non soTadej Pogacar concentrato per l’ultima settimana del Tour de France 2025. Dopo aver creato un solco importante nei Pirenei, saranno ora le Alpi (oltre al Mont Ventoux) a sancire il vincitore della ... msn.com