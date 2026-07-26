Tour de France 2026 Pogacar | Sono nei libri di storia La Vuelta? Vedremo

Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France 2026, salendo a cinque successi in carriera, raggiungendo così leggende come Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain. La corsa si è conclusa sui Campi Elisi di Parigi, con Mathieu Van Der Poel che ha vinto la tappa finale. Pogacar ha dichiarato di essere nei libri di storia, mentre ha lasciato aperta la possibilità di partecipare alla Vuelta.

Parigi (Francia), 26 luglio 2026 - Tadej Pogacar e l'ennesimo appuntamento con la storia: sui Campi Elisi di Parigi vince Mathieu Van Der Poel ma in giallo sfila lo sloveno, che si aggiudica il Tour de France 2026, raggiungendo a quota 5 successi totali mostri sacri come Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain. Nessuno si è spinto oltre finora: al fuoriclasse della UAE Team Emirates-XRG il compito di provare a farlo l'anno prossimo, ma da qui alla prossima Grande Boucle di altri appuntamenti con la storia ce ne saranno tanti. E magari anche più vicini del previsto. Le dichiarazioni di Pogacar. Inevitabile pensare... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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