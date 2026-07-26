Tour de France 2026 oggi tappa 21 | percorso accorciato per gli incendi Altimetria e orari tv

Da sport.quotidiano.net 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Tour de France 2026 si conclude oggi con la tappa 21 a Parigi, ma il percorso è stato ridotto a causa degli incendi che interessano Francia e Spagna. Gli organizzatori e il Ministero dell’Interno hanno modificato il tracciato per favorire le operazioni di soccorso e solidarietà. La tappa finale prevede l’arrivo in città con orari e dettagli tv confermati, mentre il percorso si svolge su tratti ridotti rispetto al previsto. La corsa termina sulla Senna, con la classica passerella finale.

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Parigi, 26 luglio 2026 – I l Tour de France è giunto alla fine e oggi ci sarà l'ormai canonica passerella a Parigi, ma gli incendi che stanno devastando Francia e Spagna hanno portato gli organizzatori e Ministero dell’Interno ad adattare l’ultima frazione alle esigenze di soccorso alla popolazione e alla solidarietà. Sarà dunque festa sobria a Parigi dato che nel resto del paese il fuoco divampa e uccide. Una parte delle forze che erano previste a Parigi per garantire la sicurezza dell’ultima tappa del Tour de France saranno reindirizzate sui luoghi del disastro e così, anche in segno di rispetto, la ventunesima tappa vedrà un accorciamento del chilometraggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Tour de France 2026 Stage 20 Highlights

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