Tour de France 2026 oggi tappa 18 | percorso con altimetria Gli orari e dove vederla in tv

Da sport.quotidiano.net 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Tour de France 2026 entra nel suo penultimo week-end con la tappa 18, oggi 23 luglio. La frazione si svolge con un percorso pianeggiante, dedicato ai corridori più audaci in fuga. La tappa si conclude con un arrivo in salita, con orari e dettagli trasmessi in diretta televisiva. La tappa si inserisce tra le ultime sfide di montagna, con le prossime tappe che vedranno la doppia scalata dell’Alpe d’Huez.

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Voiron, 23 luglio 2026 – Si sta per entrare nel rush finale del Tour de France 2026. L’antipasto delle ultime tappe di montagna, quando ci sarà venerdì e sabato la doppia scalata dell’Alpe d’Huez, arriva giovedì 23 luglio con una frazione probabilmente dedicata ai coraggiosi fuggitivi di giornata. Tanti gpm, ma anche un percorso che non si presta a una battaglia tra i big, così gli scalatori fuori classifia avranno la loro occasione. Nel frattempo, a Voiron riscatto di Jasper Philpsen, trionfatore in volata su Mauro Schmid, Olav Kooij e Lewis Askey. Nulla da segnalare in classifica generale, dove Tadej Pogacar conserva 4’32” su Remco Evenepoel e 6’51” sul compago Isaac Del Toro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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