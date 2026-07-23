Tour de France 2026 oggi tappa 18 | percorso con altimetria Gli orari e dove vederla in tv

Voiron, 23 luglio 2026 – Si sta per entrare nel rush finale del Tour de France 2026. L’antipasto delle ultime tappe di montagna, quando ci sarà venerdì e sabato la doppia scalata dell’Alpe d’Huez, arriva giovedì 23 luglio con una frazione probabilmente dedicata ai coraggiosi fuggitivi di giornata. Tanti gpm, ma anche un percorso che non si presta a una battaglia tra i big, così gli scalatori fuori classifia avranno la loro occasione. Nel frattempo, a Voiron riscatto di Jasper Philpsen, trionfatore in volata su Mauro Schmid, Olav Kooij e Lewis Askey. Nulla da segnalare in classifica generale, dove Tadej Pogacar conserva 4’32” su Remco Evenepoel e 6’51” sul compago Isaac Del Toro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Tour de France 2026 Stage 1 Highlights

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