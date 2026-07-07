La quarta tappa del Tour de France 2026 si svolge oggi con partenza da Les Angles. La corsa si svolge su un percorso movimentato, ma l’arrivo non sarà in salita, a differenza della tappa precedente. Gli orari di trasmissione televisiva sono stati confermati. La tappa presenta diverse salite, ma l’arrivo è previsto su un percorso pianeggiante. Tra i favoriti ci sono ciclisti specializzati in volate e brevi sprint in pianura.

Les Angles, 7 luglio 2026 – Ancora una tappa mossa, la numero 4, al Tour de France 2026. Ma oggi, a differenza di 24 ore fa, l’arrivo non sarà in salita. Plausibile, se non probabile, che finalmente vada in porto una fuga. Sempre che il dominatore di questa era del ciclismo non abbia piani diversi. Tempo due tappe e Tadej Pogacar ha deciso di riprendersi la maglia gialla dopo la vittoria della Visma di Jonas Vingegaard nella cronometro a squadre di Barcellona. L’assolo di Les Angles ha messo in mostra la forza dello sloveno sullo scatto secco e la sua candidatura per la vittoria finale è ancora in auge e in vigore. Vingegaard dovrà provare a fare qualcosa sulle salite lunghe, mancando di spunto sugli strappi, ma sembra un gradino sotto rispetto al rivale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour de France 2026 oggi: orari tv, altimetria, percorso e favoriti della tappa 4

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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