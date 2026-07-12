Tour de France 2026 | Mathieu van der Poel trionfa ad Ussel Quinto un super Ganna

Notizia in breve

Mathieu van der Poel ha vinto la nona tappa del Tour de France 2026 a Ussel, dopo aver attaccato nel finale e mantenuto il vantaggio sugli inseguitori. Il ciclista olandese ha conquistato il successo in una frazione caratterizzata da fughe e passaggi in stile classica. Tra i favoriti, si è piazzato quinto il ciclista italiano Ganna, che ha concluso in gruppo. La giornata è stata contraddistinta da azioni offensive e scatti decisi lungo il percorso.