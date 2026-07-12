Tour de France 2026 | Mathieu van der Poel trionfa ad Ussel Quinto un super Ganna
Mathieu van der Poel ha vinto la nona tappa del Tour de France 2026 a Ussel, dopo aver attaccato nel finale e mantenuto il vantaggio sugli inseguitori. Il ciclista olandese ha conquistato il successo in una frazione caratterizzata da fughe e passaggi in stile classica. Tra i favoriti, si è piazzato quinto il ciclista italiano Ganna, che ha concluso in gruppo. La giornata è stata contraddistinta da azioni offensive e scatti decisi lungo il percorso.
Una nona frazione davvero divertente quella odierna. Giornata da fughe, giornata da uomini da classiche: chi se non Mathieu van der Poel a trionfare in quel di Ussel? Il neerlandese è entrato nell’attacco giusto ed è riuscito a portare la soddisfazione che era mancata nei giorni scorsi all’Alpecin – Premier Tech. Vittoria numero tre alla Grande Boucle per l’ex campione del mondo. Resta ovviamente in giallo Tadej Pogacar. Tappa scoppiettante nella prima fase di gara, anche con l’accorciamento dovuto al caldo. Davvero tanti gli attacchi nei primi chilometri: si sono mossi almeno il 50% dei corridori del plotone. Scatti e controscatti, ma la fuga non è voluta andare. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 4 Preview - Can Mathieu van der Poel Win in the Break
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