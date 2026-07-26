Durante l’ultima tappa del Tour de France 2026, il gruppo di testa comprende circa settanta corridori. Pogacar, Van Der Poel, Evenepoel e Pedersen sono stati ripresi durante la corsa. Il gruppo Del Toro ha un distacco di 4 minuti e 8 secondi dalla testa della corsa. A pochi chilometri dalla fine, è stato dato il via all’ultimo giro. La corsa prosegue con i principali favoriti ancora in lotta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.36 Il gruppo Del Toro ha un distacco di 4’08” dalla testa della corsa. 19.35 Inizia l’ultimo giro! 19.33 Nel gruppo di testa ci sono circa settanta corridori. 19.31 Il lavoro degli uomini della Decathlon ha dato i suoi frutti: ripresi Pogacar, Van Der Poel, Evenpoel e Pedersen. 19.30 Mancano 21 km al traguardo. 19.27 La Decathlon sta tirando il gruppo per riportare Kooij nel gruppo di testa. 19.26 Il gruppo nel quale si trova Isaac Del Toro naufraga a 2’38” dalla testa della corsa. 19.25 Evenepoel si è riportato sui due battistrada, Pedersen paga solo 4?. 19.24 Pogacar e Van Der Poel scollinano insieme. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ripresi Pogacar, Van Der Poel, Evenepoel e Pedersen. Inizia l’ultimo giro!

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