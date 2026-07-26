Nel GP d’Ungheria, la Mercedes ha ottenuto un terzo e un settimo posto, segnando il risultato finale dell’undicesima gara del Mondiale 2026 di F1. Toto Wolff ha commentato che Antonelli ha dato il massimo, ma ha anche ammesso che una parte di lui non può essere soddisfatta. La scuderia si prepara ora alla pausa estiva con un bilancio di risultati contrastanti.

Un terzo e un settimo posto: è questo il bilancio della Mercedes nel GP d’Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Alla vigilia della pausa estiva, la scuderia di Brackley può trarre indicazioni contrastanti. Da un lato c’è il podio conquistato da Kimi Antonelli, autore di una prestazione di grande spessore nonostante un weekend complicato, condizionato anche dalla penalità rimediata in qualifica che lo aveva costretto a scattare dalla settima posizione. Dall’altro, i numerosi problemi accusati sulla monoposto di George Russell, soltanto settimo al traguardo, rappresentano un campanello d’allarme che richiederà un’attenta analisi da parte del team anglo-tedesco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Toto Wolff sorride a metà: “Antonelli ha fatto il massimo, ma una parte di me non può essere soddisfatta”

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Toto Wolff y su cariñoso apoyo a Kimi Antonelli tras su fuerte accidente en Libres 3

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