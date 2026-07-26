Toto Wolff | Antonelli ha fatto il massimo ma non sono soddisfatto…

Nel Gran Premio d’Ungheria, la Mercedes ha concluso con un terzo e un settimo posto. Toto Wolff ha affermato che Antonelli ha dato il massimo, ma lui stesso non è soddisfatto dei risultati. Si tratta dell’undicesima gara della stagione 2026 di F1, che si è disputata prima della pausa estiva. La scuderia di Brackley può considerare questi esiti in modo ambivalente, tra segnali positivi e aree da migliorare.

Un terzo e un settimo posto: è questo il bilancio della Mercedes nel GP d’Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Alla vigilia della pausa estiva, la scuderia di Brackley può trarre indicazioni contrastanti. Da un lato c’è il podio conquistato da Kimi Antonelli, autore di una prestazione di grande spessore nonostante un weekend complicato, condizionato anche dalla penalità rimediata in qualifica che lo aveva costretto a scattare dalla settima posizione. Dall’altro, i numerosi problemi accusati sulla monoposto di George Russell, soltanto settimo al traguardo, rappresentano un campanello d’allarme che richiederà un’attenta analisi da parte del team anglo-tedesco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Toto Wolff pokes fun at Kimi Antonelli after grim moment

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