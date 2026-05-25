Toto Wolff ha dichiarato che Antonelli si sente a suo agio e che non teme che si ripeta quanto accaduto nel 2025. Ha anche affermato che Russell ha la possibilità di recuperare. Wolff ha commentato la situazione come un momento importante che richiede attenzione, considerando la forte concorrenza tra i piloti interni alla squadra. La gestione di questo periodo sarà decisiva per le prossime gare.

Un momento d’oro da gestire con attenzione, soprattuto quando hai una competizione interna così tanto agguerrita. Toto Wolff ha commentato con la solita lucidità quanto successo al GP del Canada, quinto appuntamento valido per il Mondiale 2026 di Formula 1 andato in scena questo fine settimana presso il circuito. In prima battuta, l’austriaco ha rimarcato il retrogusto agrodolce che accompagna il successo di un pilota, in questo caso Andrea Kimi Antonelli, e il ritiro dell’altro, in questo caso George Russell: “ Come squadra, abbiamo avuto tante situazioni ag rodolci. Ti senti estremamente felice per un pilota, e meritatamente, e poi ti senti devastato per l’altro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Toto Wolff mediatore: “Antonelli a suo agio, non temo un ripetersi del 2025. Russell può recuperare”

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F1, GP Cina, Toto Wolff (Mercedes) su pole record di Antonelli e 2° tempo in qualifica di Russell

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