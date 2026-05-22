Durante una tappa del campionato, il pilota ha dichiarato di essere considerato il più scherzoso del suo team, anche se con il capo della squadra non si scherza. Ha inoltre ricordato di aver conquistato il suo primo podio nel 2025 e ha rivelato di sognare di vincere il Mondiale e di fare un giro con un noto cantautore. Il pilota ha anche parlato del suo passato da burlone, mantenendo un atteggiamento rilassato nonostante le sfide della stagione.

Anche il viso è cambiato. Non è più quello timido di un ragazzino esordiente arrivato a Montreal, un anno fa, alla conquista del suo primo podio in Formula 1. Perché Andrea Kimi Antonelli attraversa oggi lo stesso paddock con la compostezza di chi guida la classifica della massima serie, con 20 punti di vantaggio sul più esperto compagno di squadra George Russell e tre successi su quattro Gran Premi disputati. “Mi sembra di aver vissuto mille vite in un solo anno” ammette, ripensando al Kimi di una stagione fa. È cresciuto, nello spirito e nei modi. Ma a guardarlo bene, mentre ride raccontando gli aneddoti di questa vita frenetica che l’ha travolto, sul fondo degli occhi scuri una cosa è rimasta uguale: il suo entusiasmo contagioso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Antonelli: "Sono il teppista del team… ma a Toto Wolff niente scherzi. Sogno il Mondiale e un giro con Vasco"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Antonelli: "Nel team sono un teppista e farò un giro con Vasco Rossi. Il mondiale? Ci penso"

Toto Wolff: "Antonelli e Sinner sono le superstar dell'Italia di oggi, ma il peso delle aspettative..."Il sorriso è quello di chi non può nascondere la gioia e l’entusiasmo, le parole sono invece quelle di chi sa di dover abbassare pressioni e...

Antonelli: Nel team sono un teppista e farò un giro con Vasco Rossi. Il mondiale? Ci pensoIl leader Antonelli in Canada: nel 2025 arrivò il primo podio. Che fama, ma resto un burlone con un solo obiettivo ... msn.com

Toto Wolff dopo il trionfo di Antonelli: Speriamo continui così, ma dobbiamo rimanere concentratiGongola con moderazione Toto Wolff dopo la terza vittoria consecutiva del suo pupillo Andrea Kimi Antonelli. Il talento italiano si è infatti imposto al ... oasport.it