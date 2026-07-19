Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul circuito di Spa-Francorchamps, il pilota ha concluso davanti ai rivali, dimostrando grande maturità. Toto Wolff ha commentato che Antonelli è uno step sopra, anche se i concorrenti si avvicinano. Il team di Brackley ha ottenuto un nuovo successo, avvicinandosi al doppio titolo stagionale.

Toto Wolff sorride al termine del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Spa-Francorchamps il team di Brackley ha centrato un nuovo successo di questa incredibile stagione e il sogno del doppio titolo è dietro l’angolo. La vittoria è andata ad Andrea Kimi Antonelli davanti a Charles Leclerc per 1.9 secondi mentre è terzo Max Verstappen a 11.5. Quarta posizione per Lewis Hamilton a 17.2, quinta per Oscar Piastri a 18.9, mentre è sesto Isack Hadjar a 23.3. Al termine della gara delle Ardenne il team principal della Mercedes ha analizzato quanto avvenuto in pista ai microfoni di Sky Sport: “Una grande vittoria per Kimi! Dopo la delusione di Silverstone ha fatto davvero tutto perfetto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Toto Wolff incorona Kimi Antonelli: “Vittoria di grande maturità. I rivali sono vicini ma lui è uno step sopra”

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Toto Wolff Says Kimi Antonelli Can Handle the Pressure Of A Championship Fight

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