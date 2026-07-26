Un bagnino di 17 anni ha salvato otto persone in un giorno a Torvaianica. Dopo l’episodio, sui social media sono stati condivisi molti messaggi di riconoscimento, ma lui ha preferito non commentare, dicendo di aver fatto semplicemente il suo dovere. Quando è stato contattato al telefono nel luogo di lavoro, si è rifiutato di parlare ulteriormente, sostenendo di non avere nulla da dire.

Non chiamatelo eroe, perché speciale non si sente, tanto che raggiunto al telefono nel lido dove svolge il suo lavoro si schermisce: «Ma io non ho nulla da dire». Niente da raccontare, dopo che Denis Sguera, 17 anni, studente del liceo Copernico, ha effettuato otto salvataggi di fila di bagnanti poco accorti in un giorno di mare agitato e bandiera rossa bella sventolante sul pennone di uno dei tanti stabilimenti del litorale di Torvaianica. Spiagge sabbiose che digradano dolcemente verso un mare generalmente limpido, a parte cinque zone vietate a ridosso di fossi di scarico. Con la brezza marina e rendere l'aria costantemente piacevole, anche nelle ore più calde. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Torvaianica, il bagnino 17enne che ha salvato 8 persone in un giorno. I social lo celebrano ma lui tace: «Ho fatto solo il mio dovere»

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