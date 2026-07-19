Trova portafoglio con 100 euro e banconote coreane e lo porta ai carabinieri | Ho fatto solo il mio dovere

Un uomo di 32 anni ha trovato un portafoglio contenente 100 euro e banconote coreane su un pullman e lo ha consegnato ai carabinieri. Ha dichiarato di aver fatto solo il suo dovere. La vicenda è stata raccontata da un sito di informazione, evidenziando un esempio di correttezza civica e responsabilità.

Fanpage.it racconta una bella storia, un esempio di correttezza civica, responsabilità e integrità. Un 32enne afghano ha trovato un portafoglio con dentro 100 euro e banconote coreane su un pullman e lo ha portato ai carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il portafoglio definitivo per il 2026: massima diversificazione, zero stress

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