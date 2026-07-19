Will Ferrell ha raccontato di aver lavorato come parcheggiatore e di aver passato un giorno a Disneyland, dove aveva sperato di lavorare su una delle attrazioni più iconiche. Tuttavia, dopo sole 24 ore, ha deciso di licenziarsi, chiedendo a un amico di sostituirlo.

Pensava che avrebbe trascorso le giornate a lavorare su una delle attrazioni più iconiche di Disneyland. Invece, dopo appena un giorno di lavoro, Will Ferrell decise di licenziarsi. L’attore americano, oggi 58 anni, ha raccontato l’episodio durante il podcast Good Hang di Amy Poehler, ripercorrendo gli anni trascorsi all’Università della California del Sud (USC). Alla domanda se avesse mai fatto “lavori divertenti e un po’ assurdi” durante il college, Ferrell ha risposto: “Ho fatto il parcheggiatore. E ho lavorato a Disneyland. per un giorno “. Una confessione che ha fatto scoppiare a ridere la conduttrice, convinta che fosse stato licenziato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Prima di fare l’attore ho fatto il parcheggiatore e ho lavorato anche a Disneyland, ma solo un giorno. Ho chiesto a un mio amico di liceziarsi al posto mio”: così Will Ferrell

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