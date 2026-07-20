Durante una lite in famiglia, un uomo di 34 anni ha accoltellato la compagna, ferendola. I Carabinieri sono intervenuti su segnalazione e hanno arrestato l’uomo sul luogo dell’incidente. La donna è stata portata in ospedale per le ferite riportate. La lite si è svolta in una abitazione della zona, dove si sono verificati i fatti.

Torre del Greco, violenta lite in famiglia: donna ferita con un coltello, uomo arrestato dai Carabinieri. Intervento dei Carabinieri dopo una segnalazione. Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre del Greco al termine di un intervento in un’abitazione dove era stata segnalata una violenta lite familiare. A richiedere l’intervento dei militari sono stati alcuni familiari della coppia. Donna ferita durante la discussione. Secondo quanto ricostruito, la vittima è una donna di 25 anni. La lite sarebbe nata in un contesto segnato da frequenti contrasti riconducibili alla gelosia del compagno. Nel corso dell’episodio, l’uomo avrebbe prima minacciato e aggredito la donna, per poi ferirla con un coltello all’addome. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Torre del Greco, accoltella la compagna durante una lite: arrestato 34enne

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