Spara all' ex moglie al cimitero di Torre Annunziata poi si barrica in una cappella La donna è ferita l' uomo bloccato dalla polizia

Da napoli.corriere.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha seguito l'ex moglie nel cimitero di Torre Annunziata e le ha sparato mentre si trovava tra le tombe. La donna è rimasta ferita. Dopo aver esploso i colpi, l'uomo si è rifugiato in una cappella del cimitero. La polizia è intervenuta e ha bloccato l’uomo, che era armato con una pistola. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale.

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Pistola in pugno, ha seguito l'ex moglie nel cimitero di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. E quando la donna è entrata in una congrega, per deporre dei fiori alla tomba di alcuni cari, si è avvicinato e ha sparato. Diversi i colpi esplosi questa mattina, 26 luglio, poco dopo mezzogiorno. La donna è rimasta ferita a terra, mentre l'uomo si è barricato in una cappella. In quegli istanti di tensione, il cimitero si è svuotato: con decine di persone che sono scappate via tra grida e paura. Sul posto sono arrivati poco dopo gli agenti della polizia del commissariato di Torre Annunziata. Poco dopo anche  i soccorsi del 118. La donna, colpita a una gamba, è stata soccorsa è trasportata in ospedale. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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