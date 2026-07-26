Torre Annunziata | spara alla ex al cimitero e la sequestra | arrestato

Da ilmattino.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha sparato alla ex e l’ha sequestrata nel cimitero di Torre Annunziata poco prima delle 12. L’episodio si è verificato in un luogo sacro e ha portato all’arresto dell’autore. La polizia sta indagando sulla vicenda, cercando di ricostruire i dettagli dell’accaduto. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze o sul motivo dell’evento.

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Il raid poco prima delle 12. In un luogo sacro, il cimitero di Torre Annunziata. È qui che si consuma l’epilogo di una drammatica vicenda familiare che la polizia sta ora cercando di ricostruire. Un uomo di 71 anni, Giuseppe Fogliamanzillo, segue la ex moglie di 63 anni, R.F., fino alla cappella di famiglia. E qui, mentre lei depone un fascio di fiori sulla tomba della loro figlia Anna, morta drammaticamente in un incidente stradale sei anni fa, tira fuori una pistola e le spara. Tre colpi. La ferisce, per fortuna non in maniera grave, ad una gamba e al basso ventre. L’esplosione dell’arma da fuoco fa scattare l’allarme, mentre c’è il fuggi fuggi generale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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