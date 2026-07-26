Tornike Kvaratskhelia, 16 anni, gioca in Europa e viene paragonato al fratello maggiore, ex giocatore del Napoli ora al Psg. È noto per il suo talento e personalità, attirando l'interesse di diverse squadre europee. La sua presenza nel panorama calcistico sta suscitando attenzione, con molti che cercano di seguirne lo sviluppo. La sua giovane età e le capacità mostrano un percorso promettente nel calcio internazionale.

Piace. E incanta. Non solo per il talento, ma anche per la personalità. Il calcio europeo è affascinato da Tornike Kvaratskhelia, fratello minore dell'ex Napoli Khvicha (oggi al Psg). Classe 2010 il georgiano ha compiuto 16 anni a febbraio. Poche settimane dopo è stato per oltre un mese a Monaco, dove si è allenato con il Bayern. Quello tedesco è solo uno dei top club europei interessato a lui, ma, a causa del regolamento della Bundesliga, non può affondare il colpo. E così il futuro di Kvaratskhelia è ancora tutto da scrivere. D'altronde a lui pensano molti dei più grandi club d'Europa. Tornike, sotto contratto con la Dinamo Tbilisi, sta giocando con sempre più continuità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tornike ha 16 anni, gioca già in Europa ed è forte come suo fratello: tutti a caccia di Kvaratskhelia jr

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