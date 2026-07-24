Tornike Kvaratskhelia, 16 anni, ha esordito da titolare nei preliminari di Conference League con la Dinamo Tbilisi, in una vittoria 3-0 contro lo Zalgiris. È il fratello di Kvicha Kvaratskhelia, con cui condivide ruolo e aspetto fisico. La partita ha visto Tornike protagonista, con prestazioni che hanno attirato l’attenzione. La squadra georgiana ha ottenuto il risultato positivo nel match di andata.

Tornike Kvaratskhelia, fratello 16enne di Kvicha, ha debuttato da titolare nei preliminari di Conference League con la Dinamo Tbilisi. La squadra georgiana ha vinto 3-0 contro lo Zalgiris e il fratello dell'ex napoletano - anche lui ala sinistra - ha dato spettacolo. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Kvaratskhelia Jr, debutto da sogno a 16 anni! È il fratello o il sosia?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cristiano Ronaldo jr compie 16 anni: mega party per lui | VIDEOCristiano Ronaldo jr ha compiuto 16 anni e ha celebrato con un grande party organizzato da Georgina Rodriguez.

BJJ Piombino: debutto da sogno con 4 ori e il titolo italianoUna società fondata a settembre ha ottenuto quattro medaglie d'oro e il titolo italiano nel BJJ a Piombino.