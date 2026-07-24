Tornike Kvaratskhelia fratello d’arte titolare in Conference a 16 anni | il Napoli lo segue

Da ilnapolista.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tornike Kvaratskhelia, fratello minore di Khivcha, ha esordito da titolare in Conference League con la Dinamo Tbilisi a 16 anni. Nel match d’andata contro lo Zalgiris, la squadra ha vinto 3-0. Il club segue con attenzione le sue prestazioni.

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Tornike Kvaratskhelia, fratello minore di Khivcha, ha esordito in Conference League con la Dinamo Tbilisi da titolare, a 16 anni. Hanno vinto 3-0 contro lo Zalgiris il match d’andata. Aveva già debuttato in prima squadra a maggio, in un match di campionato, e aveva giocato uno spezzone di gara nella Supercoppa georgiana lo scorso primo luglio. Il fratello minore di Kvaratskhelia titolare in Conference League. Anche se non ha segnato o fatto assist, “Kvara Jr” ha mostrato le stesse movenze del fratello maggiore sulla fascia sinistra, con una gestione della palla molto simile a quella del giocatore ex Napoli, ora al Psg. “ Sono contento di Tornike. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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