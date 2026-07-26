Torna la magia di Calici di Stelle | L’enoturismo è volano di sviluppo Meno stranieri ma più italiani

L’edizione 2026 di Calici di Stelle celebrerà il trentennale e si svolgerà in tutta la regione toscana, inclusa l’Empolese Valdelsa. Secondo i dati più recenti, nel settore dell’enoturismo si registra una diminuzione dei visitatori stranieri, mentre aumentano quelli italiani. La manifestazione, che coinvolge numerose località, rappresenta un appuntamento tradizionale per gli appassionati di vino e territorio. La sua presenza si estenderà lungo tutto il territorio regionale, coinvolgendo diverse località.

Come un’olimpiade: l’edizione 2026 di Calici di Stelle, che taglia il traguardo del trentennale, attraverserà tutta la Toscana compreso l’Empolese Valdelsa. La kermesse clou dell’estate è stata presentata dall’assessore regionale al turismo Leonardo Marras, dalla presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana Anastasia Mancini e dalla direttrice del Centro Studi Enoturismo ed Oleoturismo Donatella Cinelli Colombini. Vinci e Certaldo tra i comuni coinvolti e a Castelfalfi, nel comune di Montaione, uno degli appuntamenti più glamour. Calici di Stelle si accredita così per essere un catalizzatore di pubblico, sia gente del posto che turisti, magari anche quelli della porta accanto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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