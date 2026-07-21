A Campoli del Monte Taburno, la manifestazione “Calici di Stelle” si svolgerà di nuovo dopo l’annullamento dell’anno precedente. L’evento prevede tre serate dedicate a vino, cibi e osservazioni del cielo stellato. La manifestazione riprende con un programma che include degustazioni e attività all’aperto, senza indicazioni di eventuali modifiche o restrizioni. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti, senza dettagli su eventuali misure di sicurezza specifiche.

Dopo lo stop dello scorso anno, quando la manifestazione fu annullata, Calici di Stelle torna ad accendere l’estate di Campoli del Monte Taburno. Dall’8 al 10 agosto 2026 il borgo sannita ospiterà una nuova edizione dell’evento nazionale promosso dal Movimento Turismo del Vino, riportando nel cuore del paese una delle iniziative più attese dagli appassionati di vino, turismo ed enogastronomia. Con il motto “Notte di vino, note di stelle. Dal tramonto all’alba”, la manifestazione offrirà tre serate dedicate alla scoperta delle eccellenze vitivinicole del territorio, dei sapori della tradizione e della bellezza del cielo d’agosto, in un’atmosfera capace di unire convivialità, cultura e valorizzazione del patrimonio locale. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Campoli del Monte Taburno, torna “Calici di Stelle”: tre serate tra vino, sapori e cielo stellato

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