degustazioni di vini a cielo aperto torna in agosto calici di stelle

A luglio si terrà la manifestazione Calici di Stelle, con degustazioni di vini all'aperto, rivolta soprattutto ai giovani. L'obiettivo è far scoprire la vera essenza del vino, ossia ciò che si trova prima di versarlo nel bicchiere. L'evento propone un’esperienza che invita a conoscere il vino in modo più diretto, partendo dall’ambiente e dai processi che lo precedono. Si tratta di un’occasione per apprezzare vini di alta qualità in un contesto esterno.

Un invito rivolto in particolar modo ai giovani, perché nella Notte di San Lorenzo possano "scoprire la vera essenza del vino, in altre parole, ciò che sta fuori e prima del bicchiere, anche perché dentro il bicchiere sappiamo già che si troveranno dei vini eccezionali e meravigliosi". È questo, nelle parole di Mamete Prevostini, presidente del Consorzio Tutela Vini di Valtellina, l’obiettivo dell’edizione 2026 di Calici Valtellina, così è stato ribattezzato dallo scorso anno il tradizionale appuntamento del 10 agosto con Calici di Stelle. Ieri la presentazione dell’evento-degustazione, che si snoderà dalle 18 alle 24 lungo un percorso a... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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VininSala torna nel centro storico

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