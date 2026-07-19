Durante il ritiro in Germania, l’Inter ha fatto una prova in campo con Aleksandar Stankovic al centro del centrocampo, in una posizione che ricorda quella di Hakan Calhanoglu. Il calciatore, figlio d’arte, è stato schierato come regista, sotto gli occhi dei tifosi che si sono radunati fuori dall’albergo. Stankovic ha ricevuto l’attenzione degli appassionati, che hanno cercato autografi e foto, mentre il club sperimenta questa soluzione per il ruolo di mediano.

Aleksandar Stankovic è un calciatore al quale non bisogna spiegare cosa sia l’Inter. Il nerazzurro ce l’ha nel Dna. Nel ritiro tedesco di Donaueschingen è sempre uno dei più attesi dai tifosi che a decine continuano a ritrovarsi all’esterno dell’albergo della squadra per strappare un autografo o una foto. Anche qualche battuta. A chi gli nomina il padre Dejan, lui replica con un sorriso, perché sa che la sua storia interista inizia lì con lui ma sa anche che continuerà a essere scritta su pagine tutte sue. La penna in mano ce l’ha anche Cristian Chivu, l’allenatore che ha vinto col papà e che poi ha allenato il ragazzino nelle giovanili e se l’è ritrovato adesso in prima squadra ventenne, ricomprato dal club dopo l’ultima stagione al Bruges. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Inter, Stankovic alla Calhanoglu: il serbo in regia, così l'Inter prova l'erede di Hakan

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