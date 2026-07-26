Dopo un intervento di circa sei ore, una donna ha riacceso la vista grazie a un trapianto tra occhi. È la prima volta al mondo che si documenta un simile procedimento. La donna, che era rimasta cieca per cinque anni, ha riaperto gli occhi e riconosciuto il volto di suo figlio. L’operazione ha coinvolto la sostituzione di parti dell’occhio e si inserisce in un percorso sperimentale nel campo della chirurgia oculare.

Per cinque anni il mondo è stato solo buio. Poi, dopo quasi sei ore in sala operatoria, Elena ha riaperto gli occhi e ha rivisto il volto di suo figlio. Accanto a lei c'era anche Joe, la cagnolina guida che non l'ha mai lasciata sola. È il risultato del primo trapianto al mondo del segmento anteriore dell'occhio insieme alla parte centrale della retina, la macula, eseguito alle Molinette di Torino. Un intervento senza precedenti che ha permesso alla paziente di recuperare la vista dopo oltre cinque anni di cecità. A firmare l'operazione è stata l'équipe della Clinica Oculistica universitaria diretta dal professor Michele Reibaldi. 🔗 Leggi su Torino.repubblica.it

© Torino.repubblica.it - Torna a vedere dopo un trapianto da occhio a occhio, è la prima volta al mondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trapianto di Cornea: quando è necessario

Notizie e thread social correlati

Torino, trapianto da occhio a occhio e la paziente torna a vedere: è la prima volta al mondoPer la prima volta al mondo, una persona completamente cieca ha riacquistato la vista grazie a un trapianto da occhio a occhio.

Torino, donna cieca recupera la vista: svolto primo trapianto da occhio a occhio al mondoUna donna non vedente ha riacquistato la vista grazie a un primo al mondo: un trapianto da occhio a occhio.

Temi più discussi: Josef Nadj torna a Mittelfest: una prima nazionale tra zen, maschere e l'inconscio del sogno; Cieca dall’età di 11 anni, è tornata a vedere sbattendo la testa contro un tavolino (mentre dava un bacio al suo cane guida); Finale Mondiali 2026, Spagna-Argentina è su DAZN! Formazioni, orario e dove vederla in tv e diretta streaming; ATP Gstaad 2026: Tsitsipas torna a una finale ATP un anno e mezzo dopo e Collignon realizza una rimonta epica.

Donna cieca torna a vedere dopo un autotrapianto segmento anteriore occhio e parte retinaUna donna di 67 anni è tornata a vedere dopo oltre cinque anni di cecità grazie a un intervento eseguito all’ospedale Molinette di Torino. L’operazione, realizzata dalla Clinica Oculistica universitar ... msn.com

Ho vinto un PhD in Germania, dopo 12 anni per prendere triennale più magistrale. reddit

#MotoGP #DutchGP 7.952 giorni dopo Makoto Tamada a Motegi 2004, trascorsi 21 anni, 9 mesi e 17 giorni, il Giappone torna a vedere un suo motociclista sul gradino più alto del podio della classe regina. Ai Ogura vince al TT Circuit Assen ed è storia del mot x.com

Torino, trapianto da occhio a occhio e la paziente torna a vedere: è la prima volta al mondoFoto d'archivio Per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato ... msn.com