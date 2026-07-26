Per la prima volta al mondo, una persona completamente cieca ha riacquistato la vista grazie a un trapianto da occhio a occhio. L’intervento è stato realizzato presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. Si tratta di un'operazione straordinaria che ha permesso alla paziente di tornare a vedere. La procedura rappresenta un risultato senza precedenti nel campo dei trapianti oculari.

Per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie a un trapianto da occhio a occhio. L’intervento straordinario è stato eseguito presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina, l’équipe della Clinica Oculistica universitaria dell’ospedale Molinette, guidata dal professor Michele Reibaldi, ha eseguito con successo un autotrapianto completo del segmento anteriore dell’occhio e della parte centrale della retina (la macula) da un occhio all’altro della stessa paziente. L’eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Torino, trapianto da occhio a occhio e la paziente torna a vedere: è la prima volta al mondo

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