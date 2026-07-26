A Torino è stato eseguito il primo autotrapianto al mondo di retina e cornea. Una donna di 67 anni, dopo oltre cinque anni di cecità, ha riacquistato la vista grazie a questo intervento innovativo. Si tratta di un trapianto completo del segmento anteriore dell’occhio e della parte centrale della retina, la macula, da un occhio all’altro. È il primo caso al mondo di questo tipo di operazione riuscita con successo.

Una donna di 67 anni è tornata a vedere dopo il successo, per la prima volta al mondo, di un trapianto completo del segmento anteriore dell’occhio e della parte centrale della retina (la macula) da uno all’altro dei suoi occhi, dopo oltre cinque anni di totale cecità. «Finora il trapianto contemporaneo del segmento anteriore era stato eseguito una sola volta al mondo dal professor Vincenzo Sarnicola e dal sottoscritto, qui alle Molinette. Mai era stato possibile trapiantare la zona centrale della retina», spiega il professor Michele Reibaldi, che dirige l’équipe della Clinica Oculistica universitaria dell’ospedale Molinette della Città della salute e della scienza di Torino. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Torna a vedere dopo 5 anni di cecità: eseguito a Torino il primo autotrapianto al mondo di retina e cornea

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