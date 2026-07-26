Dopo cinque anni di cecità, una donna di 67 anni ha riacquistato la vista grazie a un autotrapianto eseguito alle Molinette, primo al mondo per retina e segmento anteriore. L’intervento, durato quasi sei ore, ha previsto il trasferimento di cornea, sclera, congiuntiva e, per la prima volta, anche la macula da un occhio all’altro. La procedura ha permesso di recuperare la vista dopo un incidente che aveva causato la perdita totale della vista.

L’intervento, durato quasi sei ore, è stato eseguito su una donna di 67 anni rimasta cieca dopo un incidente. Trasferiti da un occhio all’altro cornea, sclera, congiuntiva e per la prima volta anche la macula La vista ritrovata dopo cinque anni di buio.Alle Molinette di Torino è stato eseguito quello che i medici definiscono il primo intervento al mondo di autotrapianto completo del segmento anteriore dell’occhioassociato al trasferimento della parte centrale della retina, la macula, da un occhio all’altro della stessa paziente. Un’operazione senza precedenti che ha permesso a una donna di 67 anni, cieca da oltre cinque anni, di tornare a vedere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Torino, torna a vedere dopo 5 anni: alle Molinette il primo autotrapianto al mondo di retina e segmento anteriore dell’occhio

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Era cieca, torna a vedere col trapianto dal suo stesso occhio. L’intervento unico nel suo genere alle Molinette di Torino: l’emozione appena svegliaUna donna di 67 anni, cieca da più di cinque anni, ha riacquistato la vista grazie a un intervento alle Molinette di Torino.

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Dopo 5 anni di totale cecità, una donna torna a vedere con un autotrapianto all'occhio. Primo intervento del genere al mondo, è stato eseguito alle Molinette di Torino #ANSA x.com

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