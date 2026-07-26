Un uomo è stato arrestato dopo essere entrato senza permesso nell’appartamento dell’ex moglie e averlo trovato sul letto. La donna, al suo rientro, ha scoperto l’ex marito sdraiato all’interno. L’uomo aveva violato un divieto di avvicinamento e si trovava nell’abitazione senza autorizzazione. L’arresto è stato effettuato dalla polizia, che ha confermato la presenza dell’uomo sul luogo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Quando la moglie è tornata a casa, ha trovato l’ex marito sul letto. Era sdraiato comodamente e si era introdotto nell’appartamento senza autorizzazione. Il giudice gli aveva notificato la mattina stessa l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla donna, vittima di vessazioni e maltrattamenti. La donna ha allertato il 112 e chiesto aiuto. I carabinieri della stazione di Arpino di Casoria e della sezione radiomobile di Casoria l’hanno arrestato per aver violato le disposizioni dell’autorità giudiziaria. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Torna a casa e si sdraia sul letto dell’ex nonostante il divieto, arrestato

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Living Alone in an Abandoned House, the Nurse Faces Two Dangerous Intruders

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