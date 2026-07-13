Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Qualiano dai carabinieri dopo aver violato il divieto di avvicinamento alla madre. La notte scorsa, l’uomo si è recato a casa della donna, nonostante le restrizioni in atto. L’intervento dei militari ha portato all’arresto immediato.

Ha violato il divieto di avvicinamento alla madre ed è stato arrestato dai carabinieri. È accaduto nella notte a Qualiano, dove un 30enne è stato fermato dopo essere entrato nell'abitazione dei genitori nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinarsi alla persona offesa. Alla madre era stato inoltre assegnato un dispositivo anti-stalking. L'uomo era già destinatario del provvedimento a seguito delle ripetute minacce e richieste di denaro rivolte alla madre, finalizzate, secondo quanto ricostruito, all'acquisto di alcol e sostanze stupefacenti. Le sue condotte avevano coinvolto anche la moglie e la figlia, costrette in passato ad allontanarsi dall'abitazione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Arrestato a Qualiano: viola il divieto di avvicinamento e torna a casa della madre

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