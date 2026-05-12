Picchia la madre 82enne poi torna a casa nonostante il divieto | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito la madre 82enne e aver successivamente violato un ordine di allontanamento. Nonostante il divieto di avvicinamento stabilito dal giudice, è tornato nella casa di famiglia, dove viveva con la madre. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo, che aveva già ricevuto l’ordine di mantenere le distanze dalla donna.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui