Picchia la madre 82enne poi torna a casa nonostante il divieto | arrestato
Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito la madre 82enne e aver successivamente violato un ordine di allontanamento. Nonostante il divieto di avvicinamento stabilito dal giudice, è tornato nella casa di famiglia, dove viveva con la madre. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo, che aveva già ricevuto l’ordine di mantenere le distanze dalla donna.
Nonostante il divieto di avvicinamento e l’allontanamento urgente dalla casa familiare disposto pochi giorni prima, è tornato nell’abitazione della madre 82enne. E per lui sono scattate di nuovo le manette.Ancora un episodio di violenza domestica nel Comasco, questa volta a Erba, dove nella.🔗 Leggi su Quicomo.it
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