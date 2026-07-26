Torna a Bergamo nonostante il divieto | 44enne arrestata e condotta in carcere

Una donna di 44 anni è stata arrestata e portata in carcere a Bergamo dopo aver violato più volte l’obbligo di dimora. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza del Tribunale che ha sostituito la misura cautelare precedente con il carcere. Nonostante il divieto di tornare in città, l’indagata è stata trovata a Bergamo e condotta nel carcere locale.

Le continue violazioni dell’obbligo di dimora le sono costate il carcere. Nella serata di giovedì 23 luglio i carabinieri della Stazione di Bergamo Bassa hanno eseguito l’ordinanza con cui il Tribunale di Bergamo ha sostituito la misura cautelare a carico di una 44enne originaria di Treviglio con la custodia cautelare in carcere. La decisione è arrivata dopo che la donna, nonostante fosse obbligata a rimanere a Treviglio, è stata più volte rintracciata a Bergamo durante i controlli delle forze dell’ordine. Per il giudice le ripetute violazioni hanno dimostrato che la misura meno restrittiva non era più sufficiente a impedire il rischio di nuovi reati contro il patrimonio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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