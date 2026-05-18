Furti ripetuti nonostante il divieto di dimora | donna finisce in carcere

Una donna è stata arrestata e portata in carcere dai Carabinieri di Battipaglia dopo aver violato più volte il divieto di dimora. I militari hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura locale. La donna, già sottoposta a restrizioni, è stata trovata nel territorio nonostante il divieto. L’intervento si inserisce in un’operazione di controllo legata a precedenti episodi di furto.

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