Furti ripetuti nonostante il divieto di dimora | donna finisce in carcere
Una donna è stata arrestata e portata in carcere dai Carabinieri di Battipaglia dopo aver violato più volte il divieto di dimora. I militari hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura locale. La donna, già sottoposta a restrizioni, è stata trovata nel territorio nonostante il divieto. L’intervento si inserisce in un’operazione di controllo legata a precedenti episodi di furto.
I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno eseguito un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Salerno — su richiesta della locale Procura della Repubblica — nei confronti di A.M., già sottoposta al divieto di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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