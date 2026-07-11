Una donna che aveva ricevuto il divieto di tornare a Bergamo è stata arrestata mentre tentava di rubare in una palazzina in via del Galgario. Era già stata fermata un mese e mezzo prima per aver tentato un furto in un ristorante di viale Papa Giovanni. Questa volta, è stata sorpresa mentre cercava di svaligiare l’appartamento, nonostante il divieto di ritorno in città.

Le era stato imposto di non rientrare a Bergamo dopo il tentato furto al ristorante Osteria Mille storie & sapori di viale Papa Giovanni. Un mese e mezzo dopo, però, Sara Barletta è stata arrestata di nuovo mentre tentava di rubare, questa volta in una palazzina in via del Galgario.L’ultima volta la donna era stata arrestata perché si era addormentata nella cucina del ristorante. Nella serata di giovedì, invece, è stata vista da un poliziotto fuori servizio mentre scavalcava il cancello del condominio. L’agente ha allertato i colleghi delle volanti, che hanno trovato la donna mentre rovistava in un garage, e l’hanno arrestata.In aula ha spiegato di essere tossicodipendente e diabetica e di essere entrata in cerca di acqua. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Tenta un altro furto la donna addormentata in osteria nonostante il divieto di tornare a Bergamo: arrestata

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A Pregnant Orc Woman Came to His Tavern — Carrying His Last Heir

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