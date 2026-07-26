Torino torna a vedere dopo un trapianto da occhio a occhio Intervento mai eseguito prima

Da agi.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Torino è stato eseguito il primo intervento al mondo di trapianto da occhio a occhio. L'operazione, mai realizzata prima, è stata condotta presso la Città della Salute e della Scienza. L'intervento ha permesso a un paziente di riacquistare la vista dopo aver ricevuto un trapianto di tessuto oculare. L'evento rappresenta un risultato senza precedenti nel campo della chirurgia oculistica e ha ricevuto attenzione internazionale. La procedura ha coinvolto un team multidisciplinare specializzato in tecniche innovative.

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AGI - Torino da record. Primato mondiale per la sanità italiana alla Città della Salute e della scienza del capoluogo piemontese. Per la prima volta nella storia della medicina, l'équipe della Clinica oculistica universitaria dell'ospedale Molinette, guidata dal professor Michele Reibaldi, ha eseguito con successo un autotrapianto completo del segmento anteriore dell’occhio e della parte centrale della retina (la macula) da un occhio all’altro della stessa paziente. Torino, operazione alla Molinette . L’eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. La paziente aveva perso completamente la capacità visiva a causa di un gravissimo incidente stradale. 🔗 Leggi su Agi.it

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