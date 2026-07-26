Torino torna a vedere dopo cinque anni grazie a un intervento unico al mondo | poi si guarda allo specchio e la battuta conquista tutti

A Torino, presso le Molinette, è stato eseguito per la prima volta al mondo un trapianto oculare che ha permesso a una donna di 67 anni di tornare a vedere dopo cinque anni di cecità totale. L’intervento, definito rivoluzionario, ha restituito la vista grazie a un procedimento innovativo. La donna si è guardata allo specchio e ha fatto una battuta, attirando l’attenzione di tutti i presenti.

Alle Molinette eseguito per la prima volta un trapianto rivoluzionario che ha restituito la vista a una donna di 67 anni. Per cinque lunghi anni aveva vissuto nel buio più totale. Poi un intervento mai realizzato prima al mondo ha cambiato la sua vita. Protagonista della straordinaria storia è Elena, una donna di 67 anni, che all’ospedale Molinette di Torino è tornata a vedere grazie a una tecnica chirurgica rivoluzionaria. Ma, dopo la commozione per aver riaperto gli occhi e rivisto i volti dei suoi cari, è stata proprio la sua ironia a conquistare medici e personale sanitario. Guardandosi allo specchio, infatti, ha sorriso e ha commentato: “Sono arrabbiata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Torna a vedere dopo un autotrapianto da occhio a occhio, intervento unico al mondo per Elena

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