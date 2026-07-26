Torino donna cieca recupera la vista | svolto primo autotrapianto dell' occhio al mondo

Una donna non vedente ha recuperato la vista grazie al primo autotrapianto di occhio al mondo. L’intervento è stato effettuato presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. È stato il primo caso conosciuto di trapianto di occhio da occhio a occhio in assoluto. La procedura ha permesso alla paziente di riacquistare la capacità visiva. Il team medico ha portato a termine con successo l’operazione, che ha coinvolto le strutture oculistiche specializzate.

Per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie a un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina, l'équipe della Clinica Oculistica universitaria dell'ospedale Molinette, guidata dal professor Michele Reibaldi, ha eseguito con successo un autotrapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina (la macula) da un occhio all'altro della stessa paziente. L'eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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