Era cieca torna a vedere col trapianto dal suo stesso occhio L’intervento unico nel suo genere alle Molinette di Torino | l’emozione appena sveglia

Una donna di 67 anni, cieca da più di cinque anni, ha riacquistato la vista grazie a un intervento alle Molinette di Torino. È stato eseguito un trapianto unico nel suo genere, che ha coinvolto il segmento anteriore dell’occhio e la macula, trasferiti da un occhio all’altro della stessa paziente. L’intervento rappresenta un caso senza precedenti a livello mondiale. La donna si è risvegliata in sala con la vista parzialmente ripristinata.

Una donna di 67 anni è tornata a vedere dopo oltre cinque anni di cecità totale, grazie a un intervento che alle Molinette di Torino non ha precedenti a livello mondiale: il trapianto completo del segmento anteriore dell’occhio insieme alla parte centrale della retina, la macula, trasferiti da un occhio all’altro della stessa paziente. A raccontarlo è il professor Michele Reibaldi, a capo dell’équipe della Clinica Oculistica universitaria dell’ospedale, che sottolinea come finora il trapianto contemporaneo del segmento anteriore fosse stato eseguito una sola volta al mondo, da lui stesso insieme al professor Vincenzo Sarnicola, sempre alle Molinette. 🔗 Leggi su Open.online

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