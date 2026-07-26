È cieca ma Elena torna a vedere con l’autotrapianto a Torino per la prima volta al mondo | È come essere rinati

Una donna cieca ha riacquistato la vista per la prima volta al mondo grazie a un autotrapianto di retina e segmento anteriore da un occhio all’altro eseguito in un ospedale di Torino. L’intervento rappresenta un record mondiale e ha permesso alla paziente di vedere nuovamente, descrivendo l’esperienza come una rinascita. La procedura coinvolge il trasferimento di tessuto retinico tra gli occhi della stessa persona.

Per la prima volta al mondo una donna cieca è tornata a vedere grazie ad un autotrapianto di una parte della retina e del segmento anteriore da un occhio all’altro all’ospedale Molinette di Torino. Per la 67enne Elena "è come essere un po’ rinati". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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