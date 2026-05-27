L’attrice ha dichiarato di essere rimasta cieca da un occhio per circa dieci anni, condizione che l’ha resa legalmente non vedente per un lungo periodo della sua carriera. La condizione si riferisce a una perdita di vista tale da qualificarsi come “legalmente cieca”, soglia che permette di accedere a determinati sussidi e assistenza. La confessione è stata fatta recentemente, senza specificare quando si sia verificato il peggioramento della vista.

“Per un decennio sono rimasta cieca da un occhio ”. Anne Hathaway ha rivelato di essere rimasta “ legally blind ” (ovvero legalmente cieca quindi quella soglia governativa oltre la quale si ricevono assistenza e sussidi per i non vedenti) all’occhio sinistro per un lungo periodo della sua carriera. La star di Il diavolo veste Prada 2 ha parlato del suo problema di salute in una puntata del podcast Popcast, andata in onda il 22 aprile. Hathaway ha spiegato di avere avuto una cataratta a esordio precoce, ovvero un’opacizzazione del cristallino dell’occhio che le ha provocato una lieve perdita della vista. Tuttavia, come spiegano dalla clinica... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Per un decennio sono rimasta cieca da un occhio”: la confessione di Anne Hathaway

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