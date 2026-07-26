Tony Effe che trasformazione | tenero papà e non solo

Un rapper ha condiviso su Instagram alcune foto di un soggiorno in un resort di lusso nella Valle d'Itria, accompagnate dalla didascalia «Daddy Of The Year». Nei post si vede il cantante in un momento di relax insieme alla famiglia, evidenziando il suo ruolo di padre. L'evento si è svolto presso il resort Bagno Egnazia, noto per la sua location esclusiva.

Un viaggio di famiglia nella splendida Valle d'Itria presso il lussuoso resort Bagno Egnazia. Lo stesso rapper ha postato sul suo profilo Instagram scatti ad alto tasso di relax con la caption «Daddy Of The year». Lui e Giulia sembrano condurre, infatti, una tranquilla vita da genitori, senza nottate a guardar le stelle o a far tardi in qualche locale. In molte delle foto compare la figlia (sempre a volto coperto per rispettarne la privacy). Così vediamo Tony tenere in braccio dolcemente la bimba, oppure portarla in passeggino e in bicicletta. In altre foto appare addormentato insieme a lei sul lettino in spiaggia, in altre ancora le dà dei teneri bacetti o la tiene sulle spalle. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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