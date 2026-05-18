Giulia De Lellis ha dedicato un messaggio di compleanno al compagno, Tony Effe, che il 17 maggio ha compiuto 35 anni. Sono state preparate due torte con la stessa scritta, “Buon compleanno papà Tony”, che sono state mostrate in pubblico. La dedica è stata accompagnata da un bacio e dalla presenza di Giulia De Lellis. La celebrazione si è svolta in un contesto privato, senza ulteriori dettagli sulla location o altri partecipanti.

Due torte in bella mostra con la stessa scritta: Buon compleanno papà Tony. A regalarle è Giulia De Lellis per il compagno Tony Effe che il 17 maggio ha compiuto “35 giri intorno al sole”. Nelle storie Instagram Giulia carica foto in bella mostra dell’allestimento del tavolo per i festeggiamenti dedicati al compagno, e saccapoche con crema in evidenza, usata per la decorazione del dolce da compleanno. Le torte sono due dediche speciali per Tony: una da parte sua ed una della piccola Polly, la loro Priscilla che ha 7 mesi. La piccola nata l’8 ottobre 2025, è il coronamento dell’amore della coppia che va a gonfie vele, come testimonia l’accorato bacio che De Lellis dà al suo Tony davanti al tavolo con le torte. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - “Buon compleanno papà Tony”: dedica con torta e bacio per Tony Effe da Giulia De Lellis

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