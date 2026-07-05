Un creativo napoletano si è trasferito in Cina dopo aver conseguito la laurea, dove ha iniziato a sviluppare la sua carriera nel settore della moda. La sua attività è iniziata con una felpa, e negli anni ha guadagnato attenzione da artisti come Dua Lipa e Tony Effe. Dopo circa dieci anni in Asia, è tornato nella sua città d’origine per rendere omaggio alle radici. La sua esperienza si è sviluppata tra Napoli e la Cina, con obiettivi di espansione internazionale.

Da Napoli, quartiere Sanità, alla Cina. E avanti verso la conquista, con la sua moda, del tetto del mondo. E poi — dopo dieci anni — di nuovo a Napoli, per rendere omaggio alle sue radici. Giuliano Calza, classe 1988, con il marchio GCDS ha conquistato le ribalte internazionali del fashion partendo dal basso, dalla moda di strada. Ha ottenuto consensi e attenzione da parte dei protagonisti dello show business e di una community entusiasta. Oggi fattura circa 60 milioni all’anno e nella sua città è tornato per festeggiare i due lustri di un successo planetario. Che, ama ripetere, è legato a doppio filo alle suggestioni e alle influenze partenopee. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Giuliano Calza, il creativo napoletano che piace a Dua Lipa e Tony Effe: «Dopo la laurea sono partito per la Cina. E lì tutto è iniziato con una felpa».

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dua Lipa è la popstar colta che mancava: dopo il book club, apre una biblioteca dedicata ai libri censurati nel mondoDua Lipa ha aperto una biblioteca dedicata ai libri censurati nel mondo, aggiungendosi alle sue attività nel settore letterario.

Leggi anche: Giulia De Lellis con la collana di famiglia: i ciondoli sono un omaggio a Tony Effe e Priscilla

Temi più discussi: Gcds sostiene il restauro del murales di ‘San Gennaro’ a Napoli; Gcds e Ploom restaurano a Napoli il murale di San Gennaro vicino al Duomo; Il San Gennaro di Jorit ora rifulge a Napoli grazie al tandem Gcds-Ploom; JTI, Ploom e GCDS insieme a Napoli per il restauro del murales San Gennaro di Jorit Agoch.

Napoli, San Gennaro di Jorit restaurato da Giuliano Calza: il fondatore di GCDS immortalato a ForcellaÈ affidato al designer napoletano Giuliano Calza il restauro del celebre murales di Jorit raffigurante San Gennaro: ad annunciarlo è ... msn.com

Per il compleanno di Yigit Turhan, Giuliano Calza ha allestito una galleria effimera, aperta una sola notte, con opere realizzate per lui dagli amiciYigit Turhan: Giuliano Calza ha organizzato per il suo compleanno una galleria d'arte effimera, dalla durata di una notte, composta da opere realizzate dai suoi amici Nessuno mi ha mai organizzato una ... vogue.it