Tommaso Ciampa ritiene che l’attuale roster della AEW sia il migliore che il wrestling abbia mai avuto. Lo ha detto durante il Countdown to Redemption, lo show di avvicinamento al pay-per-view AEW Redemption, dove stanotte affronterà Chris Jericho in un No Holds Barred match. Le parole di Tommaso Ciampa al Countdown to Redemption. L’ex campione NXT ha spiegato che l’obiettivo resta il titolo mondiale e che la scalata passa per un roster che, a suo giudizio, non ha precedenti: “Sentite, se uno non sta in questo mestiere per il titolo mondiale, allora non capisco proprio perché si prenda il disturbo. Però sono in giro da abbastanza tempo da sapere che è una scala: bisogna salirla, gradino dopo gradino. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Tommaso Ciampa esalta il roster AEW: “È il migliore mai messo insieme nella storia del wrestling”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tommaso Ciampa Gets Upset... and Upset | AEW Collision

Notizie e thread social correlati

AEW: Chris Jericho tira fuori il Painmaker per affrontare Tommaso Ciampa a AEW RedemptionChris Jericho tornerà a combattere a AEW Redemption, affrontando Tommaso Ciampa con il suo personaggio di “The Painmaker”.

AEW: Mark Briscoe chiude i conti con Tommaso Ciampa a DynamiteDurante l’ultima puntata di AEW Dynamite, Mark Briscoe ha affrontato Tommaso Ciampa in un match di tipo Anything Goes.